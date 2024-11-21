МЗС: Росія не прагне миру і докладає всіх зусиль до розширення війни

Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі X.

"Ми очікуємо висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Україні, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", — повідомив він.