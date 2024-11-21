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МЗС: Росія не прагне миру і докладає всіх зусиль до розширення війни

Україна чекає висновків експертів щодо точного типу ракети, яку РФ випустила по місту Дніпро.

МЗС: Росія не прагне миру і докладає всіх зусиль до розширення війни
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі X.

"Ми очікуємо висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Україні, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", — повідомив він.

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