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15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за військовими під виглядом волонтерки

Зрадниця діяла під псевдонімом "007".

15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка шпигувала за військовими під виглядом волонтерки
Фото: СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримала агентка ФСБ Росії, яка діяла у Запоріжжі під оперативним псевдонімом "007".

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Затримали зловмисницю на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони. Зрадницею виявилась мешканка тимчасово оупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як "волонтерку".

Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих. За інструкцією вона мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла "звіти".

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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