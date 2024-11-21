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Італія вирішила інвестувати 200 млн євро у відбудову української електромережі

Італія хоче працювати над відбудовою України ще під час війни.

Італія вирішила інвестувати 200 млн євро у відбудову української електромережі
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія інвестує 200 млн євро у відбудову української електромережі, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це він сказав під час пленарного засідання Італійсько-Українського бізнес-форуму у Римі, передає Укрінформ.

"Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни і вирішили інвестувати 200 млн євро, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії", – сказав Таяні.

Він висловив сподівання, що італійські компанії братимуть участь у відбудові України, водночас "українські компанії теж очікуються в Італії".

"Цей бізнес-форум... не обмежується лише відбудовою. Тому що ми робимо ставку на щось більше. Ми не повинні забувати, що Україна – це країна-кандидат до вступу в ЄС і буде частиною спільного європейського ринку. Тому ми повинні підготувати можливості для взаємодії", – заявив віцепрем'єр-міністр Італії.

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