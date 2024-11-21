Окупанти скинули ФАБ на житловий квартал Костянтинівки, 6 цивільних отримали поранення

Загалом за минулу добу на Донеччині росіяни вбили одного і поранили 8 людей.

Пізно ввечері 20 листопада окупанти скинули ФАБ на житловий квартал Костянтинівки, поранивши 6 людей. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 20 листопада о 22:00 російська армія завдала удару по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу.

Внаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.

Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив втрати серед цивільних за добу.

“За 20 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Першомар'ївці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; також приватні будинки пошкоджені в Успенівці, Веселому Гаю, Ганнівці, Костянтинопільському, Сухих Ялах, Дачному, Іллінці, Сонцівці, Зорі, Берестках і Новодмитрівці. У Покровську пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район. У Першомар'ївці Миколаївської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки; у Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 10 багатоповерхівок, крамницю, спортзал і 2 інфраструктурні об'єкти; у Віролюбівці пошкоджено 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Червоному пошкоджено 6 будинків.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові будівлі.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 368 людей, у тому числі 14 дітей.