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У Києві і чотирьох областях впроваджували екстрені відключення світла (оновлено)

Планові відключення на цей період не діятимуть. 

У Києві і чотирьох областях впроваджували екстрені відключення світла (оновлено)
Комунальник знімає побитий уламками світлофор
Фото: Інна Варениця

У Києві і чотирьох областях вранці 21 листопада впровадили екстрені відключення світла.

Йдеться про Київську, Одеську, Дніпропетровську і Донецьку області. Про це повідомили в ДТЕК. 

"Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – повідомили в Київській ОВА.

Близько 8:36 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що для Києва відключення світла скасували. 

  • Після російської атаки на енергетику 17 листопада в Україні повернули графіки відключення світла. Переважно вони менш жорсткі, ніж літні: одночасно не відключать всі групи.
  • Більше про це – в матеріалі "Наслідки масованого удару: відключення електроенергії повернулися, але графіки ще змінюватимуть". 
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