У Києві і чотирьох областях впроваджували екстрені відключення світла (оновлено)

Планові відключення на цей період не діятимуть.

У Києві і чотирьох областях вранці 21 листопада впровадили екстрені відключення світла.

Йдеться про Київську, Одеську, Дніпропетровську і Донецьку області. Про це повідомили в ДТЕК.

"Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – повідомили в Київській ОВА.

Близько 8:36 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що для Києва відключення світла скасували.