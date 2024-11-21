У Києві і чотирьох областях впроваджували екстрені відключення світла (оновлено)

У Києві і чотирьох областях вранці 21 листопада впровадили екстрені відключення світла.
Йдеться про Київську, Одеську, Дніпропетровську і Донецьку області. Про це повідомили в ДТЕК.
"Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – повідомили в Київській ОВА.
Близько 8:36 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що для Києва відключення світла скасували.
- Після російської атаки на енергетику 17 листопада в Україні повернули графіки відключення світла. Переважно вони менш жорсткі, ніж літні: одночасно не відключать всі групи.
- Більше про це – в матеріалі "Наслідки масованого удару: відключення електроенергії повернулися, але графіки ще змінюватимуть".