Віцепрем'єр заперечив відкриття авіасполучення в Україні

Попри активні чутки щодо можливого повернення цивільної авіації до роботи в Україні вже у січні наступного року, у Кабінеті Міністрів наразі не вбачають підстав для відновлення авіасполучення.

Як пише "Укрінформ", таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Посадовець підтвердив, що рівень готовності інституцій до повернення літаків у небо України сягає 95%. Для відкриття аеропорту у Львові чи Києві достатньо лише 45 днів.

Але на заваді цьому стає безпекова ситуація. Кулеба переконаний, що нинішніх можливостей сил протиповітряної оборони недостатньо для того, щоб гарантувати головну умову для відкриття авіасполучення - безпеку пасажирів. Тож говорити про це досі зарано.