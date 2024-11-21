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Учора Росія била по 12 населених пунктах Херсонської області

Є потерпілі. 

Учора Росія била по 12 населених пунктах Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області загинула одна людина, поранені не менше десяти. Серед них – одна дитина. 

Учора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон. Про це начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по пункту видачі хліба та автозаправній станції; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі", – сказав він. 

Одну жінку ворог убив позавчора в Дар'ївці, але інформація про це з'явилася лише сьогодні. У момент ворожої атаки 62-річна жінка перебувала вдома.

  • Позавчора ворог убив у Херсонській області ще двох людей, а 15 були поранені.
  • Вчора вночі в Херсоні снаряд влучив просто в квартиру.
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