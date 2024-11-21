Учора Росія била по 12 населених пунктах Херсонської області

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області загинула одна людина, поранені не менше десяти. Серед них – одна дитина.

Учора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон. Про це начальник Херсонської ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по пункту видачі хліба та автозаправній станції; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Одну жінку ворог убив позавчора в Дар'ївці, але інформація про це з'явилася лише сьогодні. У момент ворожої атаки 62-річна жінка перебувала вдома.