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Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами

Шість крилатих ракет захисники збили. 

Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ППО SAMP/T (ілюстративне фото)
Фото: babel.ua

Російська армія вранці, з 5 до 7 години, атакувала Дніпро ракетами різних типів. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі. 

З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.). Про це повідомили в Повітряних силах. 

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", – йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих зараз немає. Повітряні сили закликали громадян не нехтувати сигналами тривоги. 

"І закликаємо всіх медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи Збройних Сил України і будь-яких загроз Українській державі", – додали в Повітряних силах.

  • Внаслідок російського удару пошкоджено промислове підприємство і реабілітаційний центр. Інші деталі з'ясовують. 
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