Росія атакувала промислове підприємство в Дніпрі

Російська армія вранці атакувала Дніпро. Вдарила по промисловому підприємству, в місті спалахнули дві пожежі.
Наслідки уточнюють, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Окрім Дніпра, ворог атакував й інші райони.
"Вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ «Град». Люди цілі", – сказав він.
- Попередньої атаки місто зазнало в неділю 17 листопада. Тоді російська армія вдарила по багатопоперхівці і навчальному закладу. Поранення отримав чоловік.