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Росія атакувала промислове підприємство в Дніпрі

Інформацію про наслідки уточнюють. 

Росія атакувала промислове підприємство в Дніпрі
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російська армія вранці атакувала Дніпро. Вдарила по промисловому підприємству, в місті спалахнули дві пожежі.

Наслідки уточнюють, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Окрім Дніпра, ворог атакував й інші райони.

"Вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ «Град». Люди цілі", – сказав він.

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