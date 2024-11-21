Ворог за добу здійснив майже 40 обстрілів Сумщини, 1 людина отримала поранення

Ворог за добу здійснив майже 40 обстрілів Сумщини, повідомляє ОВА.

Зокрема, вночі і вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.

Білопільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: росіяни вдарили з мінометів (19 вибухів), гранатометів (4 вибухи), здійснили пуски КАБ (2 вибухи).

Протягом минулого дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріяшівська, Есманьська громади.

Есманьська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), з мінометів (4 вибухи).

Андріяшівська громада: здійснено атаку БпЛА типу «Шахед» (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено 4 приватних домоволодіння та приміщення церкви.

Великописарівська громада: зафіксовано танковий обстріл (5 вибухів), ракетний обстріл-НУРС (2 вибухи).

Краснопільська громада: 39 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог скинув ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та атакував ударним БпЛА «Ланцет» (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дронів (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (5 вибухів)

Миропільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).