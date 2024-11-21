​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу здійснив майже 40 обстрілів Сумщини, 1 людина отримала поранення

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріяшівська, Есманьська громади.

Ворог за добу здійснив майже 40 обстрілів Сумщини, 1 людина отримала поранення
Фото: АрміяInform

Ворог за добу здійснив майже 40 обстрілів Сумщини, повідомляє ОВА. 

Зокрема, вночі і вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.  

Білопільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).  

Хотінська громада: росіяни вдарили з мінометів (19 вибухів), гранатометів (4 вибухи), здійснили пуски КАБ (2 вибухи).

Протягом минулого дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріяшівська, Есманьська громади.

Есманьська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), з мінометів (4 вибухи).

Андріяшівська громада: здійснено атаку БпЛА типу «Шахед» (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено 4 приватних домоволодіння та приміщення церкви.

Великописарівська громада: зафіксовано танковий обстріл (5 вибухів), ракетний обстріл-НУРС (2 вибухи).

Краснопільська громада: 39 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог скинув ВОГ з БПЛА (8 вибухів) та атакував ударним БпЛА «Ланцет» (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа. Також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дронів (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (5 вибухів)

Миропільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies