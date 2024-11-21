Головне за ніч та ранок четверга, 21 листопада: удар по Дніпру, атака на Кривий Ріг, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 153 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, слово року за версією Кембриджського словника.

Російська армія вранці, з 5 до 7 години, атакувала Дніпро ракетами різних типів. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі.

З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", – повідомили в Повітряних силах.

У місті Дніпро спалахнуло дві пожежі, пошкоджено реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті вікна. Минулося без поранених.

Крім цього, руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа, пошкоджені дев'ять гаражів, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Окрім того, як вже повідомляв раніше, пошкоджене промислове підприємство. А ще – два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання. Постраждало, попередньо, дві людини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 727 250 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Вранці 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість поранених зросла до 15. Спершу було відомо про двох потерпілих: 32-річного чоловіка та 24-річна жінку.

За оновленими даними, серед 15 потерпілих є підлітки.

Частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

Президенту Сполучених Штатів Джо Байдену в середу виповнилося 82 роки – господар Білого дому оновив свій абсолютний рекорд за віком на час каденції серед усіх 46 глав держави за її історію.

Як пише The Guardian, Байден, який щойно повернувся із саміту "Великої двадцятки" в Бразилії, не брав у день народження участь у жодних публічних заходах, а святкування було тихим і відбулося без значної кількості гостей.

Подробиці – в новині.

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) англійської мови назвали слово 2024 року.

Зазначається, що слово “manifest” цього року було одним із найпопулярніших серед запитів на сайті словника. Його шукали 130 тисяч разів.

Кембриджський словник додав визначення цього поняття до свого переліку слів у травні 2023.

"«Manifest» (перекладається як «проявляти») – означає практику використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, з упевненістю, що це підвищить вірогідність того, що це відбудеться", – вказано у Кембриджському словнику. Зазначається, що ця практика набула популярності під час пандемії COVID-19, коли у соцмережах з’явилося безліч “інфлюенсерів проявлення”, які давали поради, як досягти фінансового добробуту або кар’єрного успіху.

У 2023-му словом року стало “галюцинувати”.

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