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89 підозрюваних по справах Майдану звільнені від відповідальності

Загалом фігурантами в розслідуваннях злочинів є близько 10 000 людей. 

89 підозрюваних по справах Майдану звільнені від відповідальності
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов

Під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності. 

Те, що ці справи закрили через строки давності, пов'язано з кримінальним процесуальним законом. Про це керівник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Донський розповів у програми "Дорослий погляд" на LB live.

"Норми кодексу толерують таку процесуальну поведінку. Якщо особа зацікавлена, аби працювати не на результат, а на затягування, то кодекс надає їй такі можливості. Затягування справ стало елементом адвокатської тактики", – пояснив він. 

Донський сказав, що генпрокуратура пропонувала законодавчі зміни, аби унеможливити таке затягування. Був законопроєкт, який ухвалили в першому читанні за три дні до повномасштабного нападу Росії. Відтоді до нього не поверталися.

"Зараз він застарів, і щоб ситуацію змінити, ми пропонували нові норми. Ми відчуваємо супротив", – сказав він. 

Наразі 540 людей уже притягнули до відповідальності по справах Майдану, а до суду скерували 317 обвинувальних актів щодо 500 людей. 62 обвинувальні вироки стосовно 76 осіб уже вступили в силу. 

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