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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 отримали поранення

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 201 людину, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 21 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Сіверську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 листопада.

Покровський район. У Курахівській громаді зруйновано 3 будинки в Успенівці, пошкоджено 2 будинки у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці; у Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 2 нежитлові приміщення. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 19 будинків.

Краматорський район. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, газогін та лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля.

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