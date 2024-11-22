Росіяни атакували житловий район Сум. Загинули 2, поранені 12 людей

Російська армія вранці вдарила по Сумах "шахедами". Удару росіяни завдали по житловому району. Загинули щонайменше двоє людей, поранені 12, йдеться у повідомленні ОВА.
Голова ОВА Артем Кобзар повідомив про перший удар о 5:32. Про другий удар він повідомив о 5:43.
"На жаль, на місці, де пролунав другий вибух, також є загибла людина. На місці працює ДСНС, поліція, швидка. Буде розгорнутий штаб по ліквідації наслідків", – повідомив Кобзар.
- Суми й область зазнають ворожих ударів щоденно. Ворог атакує як з авіації, так і ударними БпЛА.