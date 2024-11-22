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Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Ворог учора знову атакував житлові квартали. 

Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Російська армія учора обстрілювала в Херсонській області сім населених пунктів. Загинула одна людина, поранені двоє. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Берислав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівка та Зеленівка. Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області внаслідок чого пошкоджений 1 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль", – сказав він. 

  • Росія б'є по Херсону та Херсонській області кожного дня. Зокрема, ворог умисно атакує цивільних людей дронами на вулицях. 
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