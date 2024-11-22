Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Російська армія учора обстрілювала в Херсонській області сім населених пунктів. Загинула одна людина, поранені двоє.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Берислав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівка та Зеленівка. Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області внаслідок чого пошкоджений 1 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль", – сказав він.