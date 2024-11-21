WSJ: в результаті українського удару по Курщині поранений високопоставлений генерал з КНДР

Високопоставлений північнокорейський генерал поранений під час нещодавнього українського удару по Курській області.
Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерело.
“Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту”, - йдеться у повідомленні.
Втім, чиновник не повідомив, як саме був поранений високопоставлений північнокорейський офіцер.
В свою чергу представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання про коментарі.
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