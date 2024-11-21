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WSJ: в результаті українського удару по Курщині поранений високопоставлений генерал з КНДР

Як саме був поранений високопоставлений північнокорейський офіцер, не повідомляється. 

WSJ: в результаті українського удару по Курщині поранений високопоставлений генерал з КНДР
Прапор КНДР
Фото: Фото з відкритих джерел

Високопоставлений північнокорейський генерал поранений під час нещодавнього українського удару по Курській області.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерело.

“Це перший раз, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту”, - йдеться у повідомленні.

Втім, чиновник не повідомив, як саме був поранений високопоставлений північнокорейський офіцер. 

В свою чергу представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання про коментарі.

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