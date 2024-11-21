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На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із прикордонного Краснопілля

Евакуація тимчасова.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із прикордонного Краснопілля
Фото: Харківська ОВА

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення із селища Краснопілля. Селищна рада організує виїзд мешканців у більш безпечні райони.

Про це повідомили у Краснопільській селищній раді.

"Організувати проведення обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей з населеного пункту Краснопілля у безпечні райони", — ідеться у розпорядженні начальника Сумської ОВА Володимира Артюха.

Відомо, що це тимчасова евакуація населення. Всі охочі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради.

Для отримання статусу евакуйованого, поселення, отримання допомоги тощо, необхідно буде оформити довідку про евакуацію за адресою: Суми, вул. Іллінська, 7.

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