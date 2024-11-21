Обстріл Херсона: стало відомо про ще одного постраждалого

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона поранень зазнала ще одна людина. До лікарні з травмами звернувся ще один чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарів звернувся 51-річний херсонець, який учора близько 13.30 потрапив під атаку ворожого безпілотника у передмісті Херсона", — ідеться у повідомленні.

У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення.