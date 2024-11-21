В ЄС відреагували на удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою

Застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для атак на Україну свідчить про чергову ескалацію з боку Кремля. Путін не має наміру вести переговори про мир, а продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, пише Укрінформ.

"Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна", — зазначив Стано.

Речник наголосив Путін почав ескалацію із створення продовольчої та енергетичної кризи, а зараз намагається перетворити на зброю голод та зиму, спрямовує дрони, керовані бомби та ракети проти енергетичної та цивільної інфраструктури України, продовжує терор проти мирного населення.

"Він знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру. Тож якщо вони (росіяни – ред.) дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною у підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації", — додав речник ЄС.

Відповідаючи на питання, чи не означатиме використання Росією міжконтинентальної зброї проти України підготовкою до ядерного удару, речник зауважив, що Путін почав ядерний шантаж від самого початку російського вторгнення в Україну.

"Росія, або Путін — вони робили ставку на ядерну зброю весь час з початку цієї війни проти народу України. Він розпочав з окупації та військової операції поблизу ЗАЕС. Не будемо забувати, що вона все ще залишається окупованою російськими солдатами, які ведуть бойові дії дуже близько до станції. Кожного дня він піднімає питання ядерної доктрини або ядерної помсти тощо. Тож вони грають у цю ядерну азартну гру. Що вони дійсно мають на увазі, важко передбачити... Ми лише бачимо, що це безвідповідально і це є глобальною загрозою не лише для стабільності, а й для безпеки не лише в Європі, а в усьому світі", — зазначив він.

За словами Стано, кожен крок Путіна у війні проти України, є сигналом для цілого світу, що Путін є непередбачуваним агресором.

"Путін є непередбачуваним агресором, який, до речі, розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом. Це (використання міжконтинентальної зброї – ред.) не є сигналом про його готовність досягати миру. Він думає про ескалацію, а не про мир", — додав речник ЄС.

Україна очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила сьогодні вранці по Дніпру.