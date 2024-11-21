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Норвегія виділяє 500 мільйонів крон на українську зброю

Данія у співпраці з Україною запровадила модель фінансування придбань напряму в української оборонної промисловості.

Норвегія виділяє 500 мільйонів крон на українську зброю
Рустем Умєров та Бйорн Арільд Грам
Фото: regjeringen.no

Норвегія виділяє 500 млн крон ($45 млн) на фінансування виробництва озброєння та військової техніки українськими підприємствами для Сил оборони України.

Про це під час зустрічі міністрів оборони Північних країн у Копенгагені повідомив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зустріч міністрів оборони Північних країн присвячена російсько-українській війні та потребам України у підтримці.

Міністр оборони Норвегії зазначив, що це фінансування буде спрямоване на оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України для прискорення виробництва озброєння та військової техніки.

"Норвегія робить внесок із власних запасів і закупівель у вітчизняної промисловості, але одного цього недостатньо. Ми повинні розширити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе досягти цього", – наголосив Арільд Грам.

Він наголосив, що пріоритети виробництва диктуватимуть специфічні потреби українських Сил оборони. Саме нутрішнє виробництво дає змогу українцям ефективніше зберігати та підтримувати свої ресурси.

Також в оборонному відомстві додають, що Данія у співпраці з Україною запровадила модель фінансування придбань напряму в української оборонної промисловості. Крім того, існують процедури моніторингу та забезпечення підзвітності проєкту.

За словами норвезького міністра оборони, внесок розміром 500 мільйонів норвезьких крон буде частиною цієї домовленості.

  • Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні. 
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