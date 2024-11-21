У Газі повідомили про атаки Ізраїлю у двох містах

У Смузі Гази заявили про нічну атаку Ізраїлю по п'яти об'єктах у містах Газа та Бейт Лахіа. Пов'язані з ХАМАС медіа повідомили про десятки жертв, пише BBC.

Ця інформація не була верифікована незалежно. Ізраїльська армія поки що не коментувала.

Згідно з повідомленнями Гази, під удар потрапили щонайменше п'ять будівель.