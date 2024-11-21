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У Газі повідомили про атаки Ізраїлю у двох містах

У Газі повідомили про атаки Ізраїлю у двох містах
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

У Смузі Гази заявили про нічну атаку Ізраїлю по п'яти об'єктах у містах Газа та Бейт Лахіа. Пов'язані з ХАМАС медіа повідомили про десятки жертв, пише BBC.

Ця інформація не була верифікована незалежно. Ізраїльська армія поки що не коментувала. 

Згідно з повідомленнями Гази, під удар потрапили щонайменше п'ять будівель. 

  • Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023, відколи терористи напали на ізраїльську територію та взяли заручників. Угоди про припинення боїв поки що досягнути не вдалося, як і звільнити всіх заручників. 
  • Голова переговорної делегації угруповання ХАМАС у Катарі та Єгипті Халіл аль-Хайя заявив, що обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених не може відбутися без попереднього завершення бойових дій.
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