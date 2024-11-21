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Джо Байден відзначив 82-ліття і оновив віковий рекорд на посаді

Однопартійці президента США шукають шляхи для омолодження політичної сили.

Джо Байден відзначив 82-ліття і оновив віковий рекорд на посаді
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президенту Сполучених Штатів Джо Байдену в середу виповнилося 82 роки - господар Білого дому оновив свій абсолютний рекорд за віком на час каденції серед усіх 46 глав держави за її історію.

Як пише The Guardian, Байден, який щойно повернувся із саміту "Великої двадцятки" в Бразилії, не брав у день народження участь у жодних публічних заходах, а святкування було тихим і відбулося без значної кількості гостей. 

У Демократичній партії 82-річчя президента стало черговим приводом замислитися щодо нагальної потреби в омолодженні лідерів. Політсила і справді спирається на представників аж надто вікового покоління: окрім Байдена, авторитетом останні роки слугували 73-річний лідер більшості у Сенаті Чак Шумер та 84-річна ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі

У майбутньому в партії планують покладатися на покоління губернаторів, яким зараз близько 50 років. Проте є серед демократів і скептики такого підходу, які вказують на болючу поразку на виборах 60-річної Камали Гарріс

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