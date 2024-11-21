Європарламент погодив склад єврокомісарів для другого терміну Урсули фон дер Ляєн

У середу фракції Європейського парламенту досягли згоди щодо кандидатів до складу Єврокомісії, яку вдруге поспіль очолить німкеня Урсула фон дер Ляєн.

Як пише Politico, найгарячіші обговорення стосувалися шести обраних нею віцепрезидентів, а також представника Угорщини Олівера Варгелі, який належить до правих сил. Соціалісти та демократи висловили розчарування наміром дозволити працювати в уряді блоку праворадикалу з Італії Рафаеле Фітто, натомість керівна Європейська народна партія погрожувала прибрати зі списку іспанку Терезу Ребера від "лівих".

Зрештою вперше з 1999 року у законодавчому органі ЄС вирішили не відкидати жодну із запропонованих усіма 27 країнами-членами кандидатур єврокомісарів. Саме у такому вигляді наступного тижня Європарламент має проголосувати за склад уряду в цілому.

Офіційно розпочати роботу Єврокомісія може вже з 1 грудня.