Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів

Всього Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків.

Сьогодні, 20 листопада, до Румунії були доправлені два останні літаки F-16 з Нідерландів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Всього Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків. Перші 5 винищувачів були поставлені в листопаді минулого року.

Спочатку на цих літаках навчалися лише румунські пілоти, а тепер і українські.

Зазначається, що Нідерланди разом з Данією та США очолили підготовку українських пілотів винищувачів F-16, а також відіграють провідну роль у постачанні F-16 в Україну через міжнародну коаліцію.

В міноборони нагадали, що Нідерланди мають передати в Україну 24 літаки F-16.