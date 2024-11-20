Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів

Сьогодні, 20 листопада, до Румунії були доправлені два останні літаки F-16 з Нідерландів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.
Всього Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків. Перші 5 винищувачів були поставлені в листопаді минулого року.
Спочатку на цих літаках навчалися лише румунські пілоти, а тепер і українські.
Зазначається, що Нідерланди разом з Данією та США очолили підготовку українських пілотів винищувачів F-16, а також відіграють провідну роль у постачанні F-16 в Україну через міжнародну коаліцію.
В міноборони нагадали, що Нідерланди мають передати в Україну 24 літаки F-16.
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На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.
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Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочались в жовтні.