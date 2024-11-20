Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСвіт

Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів

Всього Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків.

Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів
Перші випускники центру F-16 у Румунії
Фото: Міноборони Нідерландів

Сьогодні, 20 листопада, до Румунії були доправлені два останні літаки F-16 з Нідерландів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Всього Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків. Перші 5 винищувачів були поставлені в листопаді минулого року.

Спочатку на цих літаках навчалися лише румунські пілоти, а тепер і українські.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що Нідерланди разом з Данією та США очолили підготовку українських пілотів винищувачів F-16, а також відіграють провідну роль у постачанні F-16 в Україну через міжнародну коаліцію. 

В міноборони нагадали, що Нідерланди мають передати в Україну 24 літаки F-16.

  • На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

  • Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочались в жовтні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies