Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСуспільствоВійна

Тисяча днів. Післямова

1001 день великої війни. 3927 день (станом на 20 листопада) від початку вторгнення Росії в Україну.

Київ за три дні вилився для Москви в колосальні втрати живої сили, техніки і сотні мільярдів доларів економічних збитків. 

Буквально можна було насипати Крим у районі Ростова в натуральну величину і побудувати кожному, хто страждав від наслідків Майдану в Україні персональний таунхаус під Москвою.

Як і кожна війна, яку ті, хто її заварив, обіцяли швидко закінчити, ця затягнулась на багато місяців борсання у крові.

Бої на Київщині, 6 березня 2022 року.
Фото: Макс Левін
Бої на Київщині, 6 березня 2022 року.

Незадовго до вторгнення я писав: “Війна буде катастрофою для Східної Європи — тому що Україна не Грузія, не Чечня і не Молдова. Тому що ми армія з десятками ОТРК, із півтори сотнями важких РСЗВ та тисячами ствольної артилерії. І ми чинитимемо запеклий опір”.

Так і сталося — сотні тисяч убитих і поранених, мільйони біженців, мільйон росіян, які втекли від режиму, інфляція, втрачено газовий ринок ЄС, в Курській області армія РФ грабує своїх власних громадян.

Як вам, сподобалося повторювати як діди?

Незважаючи на просування в Донецькій та Луганській областях завдання РФ так само далеке від виконання, як і взимку 2022 року.

Росіянам не вдалося завдати поразки нам і вивести з війни — простими словами домогтися прямої капітуляції. З падінням столиці, висадженням десанту на аеродроми в центрі і маріонеточною владою. 

Не вдалося оточити великі сили в АТО/ООС і влаштувати побоїще серед управління, тилу, артилеристів, сил логістики — те, що важко відновити за лічені місяці і могло призвести до падіння фронту.

Не вдалося нав'язати кабальний мирний договір — роззброєння армії, нейтралітет (відкладену смерть держави), федералізацію, щоб східні окуповані регіони та колаборанти могли накладати вето (блокувати рух до НАТО, переозброєння та реформи). Прихована капітуляція теж не зіграла.

Переговори делегацій України та РФ в Туреччині, весна 2022 р.
Фото: надано ОПУ
Переговори делегацій України та РФ в Туреччині, весна 2022 р.

Попри прориви в передмісті Куп'янська вузлового, бої у Часовому Яру та загрозу Кураховому, фронт стабільний. При цьому противник вже атакує на “Жигулях”, тягне за собою артилерію, що буксирується, на МТЛБ і постачає міномети з мотоциклів — можливості для ударів на глибину баків закінчилися.

І ні захоплення Часового Яру, ні прориви до Покровська не вирішують основних проблем росіян. Заради яких вони підняли облікову ставку до 21% (і планують до 23%), друкують грошову масу і ріжуть виплати за поранення.

Плюс нарешті ми отримали дозвіл бити ОТРК і крилатими ракетами західних зразків по території РФ — так, все в другій кампанії вирішиться на землі, але у Москви повно слабких місць в економіці: перевалка вуглеводнів, арсенали, на які надходить допомога від Кореї та Ірану, військова хімія, виробництво та імпорт електроніки.

Їх реально і потрібно вражати як західними ракетами, так і нашими дронами, і нашою “довгою рукою”.

Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України
Фото: Генштаб
Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України

Стратегічні бомбардування — це непросто, але тут є бонус: РФ величезна країна, яку неможливо прикрити ППО. І там є вузькі місця, ураження яких визве каскадну реакцію. 

Ні взяття чергового села, ні вихід до Покровська, ні загроза Костянтинівці не зупинять сотні далеких дронів і десятки крилатих ракет, які змушують росіян спливати золотовалютними резервами. Арсенали ГРАУ, НПЗ, порти, склади "Шахедів" — пропущені будуть. 

Чому саме зараз надали дозвіл? Вибори, корейці в рамках двостороннього договору в РФ, рік назад виділені бюджетні гарантії на поновлення виробництва ОТРК в Кемдені — є що передавати, і є для чого.

Не потрібно мати ілюзій що їм не вистачило ракет, щоб посадити нас за стіл переговорів у тому форматі, який потрібен Москві, а в нас вистачить. Але це важливо і матиме ефект. 

F-16 в країні і продовжують надходити — їх уже десятки, а до другого кварталу 2025 року буде багато десятків.

Поки вони відстрілюють крилаті ракети під час ударів по енергетиці та промисловості, продовжують злагодження у складі ескадрильї та ланок, навчаються працювати офіцери та офіцери у ППО з літунами. Але незабаром масово працюватимуть по штурмових бригадах росіян плануючими бомбами та почнуть полювання на носіів КАБ.

Система протиповітряної оборони IRIS-T на службі ЗСУ. Лютий 2023. Україна.
Фото: Повітряні Сили Збройних Сил України
Система протиповітряної оборони IRIS-T на службі ЗСУ. Лютий 2023. Україна.

У країні вже більше західних ЗРК на озброєнні, ніж пострадянських — відповідно сучасних ракет, РЛС, засобів зв'язку та сполучення. Противник нагромаджував ракети для удару два місяці, результати далекі від тих, що влаштували б Кремль. Є проблеми в Одесі, є проблеми в столиці, графіки відключень, але заводи працюють, колапсу і блекауту не сталося. 

Я впевнений, що до можливих переговорів після інавгурації Трампа Москва хоче прийти в стані — ми без Часового Яру, без Курахового і без світла більшу частину доби. 

Але глобально навіть це нічого не змінить — вони вже стояли під Барвінковим і контролювали Херсон, ми були в набагато важчому становищі. 

І те що вони відгородилися від нас Дніпром, вивели війська з півночі, прикрилися корейцями в Курську, щоб продовжувати атакувати на тих напрямках, що їх цікавлять, не приблизить нас до капітуляції.

Коли прориви росіян пішли трохи швидше, ніж численні атаки Авдіївки та Мар'їнки по власних трупах з просуванням дві вулиці в місяць, дехто в нас втратив віру, надію і волю.

Тренувальний центр ЗСУ.
Фото: Макс Требухов
Тренувальний центр ЗСУ.

Але ще нічого не закінчено. 

Багато місяців ми мобілізовували 20-30-40 тисяч людей, очевидно, що за півроку ми не могли втратити сотні тисяч штиків — ці люди в нових частинах та навчальних центрах. 

Західні гроші йдуть у український ВПК, плюс працює коаліція дронів. Ворог не може завдавати ударів по нашому тилу в ЕС — всі п’ять виробників САУ працюють на нас, європейці таки встигли відвантажити нам мільйон снарядів, у наступному році в Європі почнуть виробляти ракети до Patriot. 

Багато чого, що відбувається в Україні відбувається в тіні, але скоро стане для ворога неприємною реальністю. 

Війна триває. Україна чинить шалений опір агресору. Ми переможемо.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кирило Данильченко ака Ронін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies