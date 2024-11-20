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У Мирнограді на Донеччині "Білий Янгол" евакуював з-під обстрілів трьох жінок

Правоохоронці  дістались до домівки родини, яка знаходилася у небезпечній через обстріли частині міста та евакуювати людей.

У Мирнограді на Донеччині "Білий Янгол" евакуював з-під обстрілів трьох жінок
евакуація
Фото: МВС України

Правоохоронці вивезли з небезпечної частини Мирнограда Донецької області трьох жінок.

Про це повідомляє МВС України.

"Тамарі Дмитрівні — майже 89 років, з них 52 вона пропрацювала вчителькою у школі. Жінка не ходить і потребує медичної допомоги. Її будинок — в небезпечному, найближчому до ворога районі. Тут постійні обстріли, сусідні будинки — зруйновані. Донька та онука Тамари Дмитрівни вирішили евакуюватись і вивезти бабусю, щоб забезпечити їй належний догляд", — ідеться у повідомленні.

Родина жила в тій частині міста, де вже ніхто не їздить. Проте група "Білий янгол" зуміла дістатись домівки родини та евакуювати її. 

Cім’ю передали волонтерам, які знайшли для неї прихисток і забезпечили всім необхідним.

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