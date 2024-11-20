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ОВА: у Курахівській громаді Донеччини досі залишаються 2,9 тисяч цивільних

У 106 прифронтових населених пунктах Донеччини немає на електрики, ні газу, ні води. 

ОВА: у Курахівській громаді Донеччини досі залишаються 2,9 тисяч цивільних
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Фото: Донецька ОВА

Майже 2,9 тисяч цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема — 800 у самому Кураховому.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, у Кураховому лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Люди забезпечені продуктами та медикаментами. Загалом, у Курахівській громаді досі перебувають 2900 людей.

"Ворог майже на 70% зруйнував місто повністю, люди перебувають у підвальних приміщеннях", — розповів Філашкін.

Крім того, у прифронтовому Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі — 304 людини. Люди залишаються під постійними обстрілами і фактично в ізоляції, адже гуманітарну допомогу для них важко доставити.

За словами Філашкіна, наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.

  • Deep State: росіяни продовжують тиснути із північної, південної та східної сторін Курахового. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. 
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