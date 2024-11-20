Апеляція ВАКС відпустила тестя Насірова з-під домашнього арешту

Замість домашнього арешту Глімбовському обрали заставу в розмірі 45 млн грн, а також поклали низку обовʼязків.

Апеляція Вищого антикорупційного суду України відпустила з-під домашнього арешту власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського, який є тестем ексголови ДФС Романа Насірова. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Колегія Апеляційної палати ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС Ігоря Строгого, якою він змінив Олександу Глімбовському запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Рішення ухвалила колегія у складі суддів Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича.

Замість домашнього арешту Глімбовському обрали заставу в розмірі 45 млн грн, а також поклали низку обовʼязків:

Не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду

Повідомляти про зміну місця проживання

Утримуватись від спілкування зі свідками

Здати закордонний паспорт

Носити електронний браслет.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру забудовнику Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

За версією слідства, Глімбовський допоміг легалізувати 13 млн євро, які, за версією НАБУ, Насіров отримав від олігарха Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

Після повідомлення про підозру Глімбовського взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. Він вніс всього 25 млн грн.

Після цього слідчий суддя ВАКС Строгий змінив запобіжний захід на домашній арешт, оскільки у підозрюваного нібито погіршився стан здоровʼя і існує загроза для його життя.