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​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки

Наразі до ЗСУ мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. 

​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
Фото: Нацполіція

Державне бюро розслідувань продовжує роботу щодо притягнення до відповідальності тих, хто намагається купити собі відстрочку від мобілізації або документи, які дозволяють уникнути призову та виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Так, нещодавно детективи Бюро встановили "клієнтів" одного з фігурантів кримінального провадження, який заробляв на торгівлі так званими "білими" квитками для чоловіків призовного віку.

Наразі схему ліквідовано і мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. 

"Перевірка встановила, що законних підстав для визнання їх непридатними до військової служби не було, тож чоловіки пройшли військово-лікарську комісію і згідно з наказом начальника Шевченківський РТЦК та СП Львова і вже зараховані солдатами до однієї з військових частин", - зазначили в ДБР.

Тривають перевірки інших осіб, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон, скориставшись послугами фігурантів. У разі виявлення таких, вони також будуть призвані на службу до Збройних сил України.

  • Раніше в Києві  викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. Двоє місцевих мешканців 19 та 35 років пропонували військовозобов’язаним працевлаштуватись в компанію, для подальшого виїзду за кордон під приводом "робочих відряджень. Сума такої "послуги" становила 58 000 тисяч доларів.
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