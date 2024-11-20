До експлуатації у ЗСУ допустили ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3

Вона призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3, повідомляє пресслужба відомства.

Вона призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.

БРЕМ WZT-3 виготовили на базі танку Т-72, замість башти встановили потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

Окрім того, БРЕМ може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль підвищеної прохідності “Зубр”. Бронеавтівка може пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.