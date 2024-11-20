США планують надати Україні зброї на щонайменше $275 млн до інавгурації Трампа

До нового пакета увійдуть HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 мільйонів доларів, оскільки адміністрація Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це пише АР.

До нового пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Зброю нададуть в рамках президентських повноважень, що дозволить Пентагону швидко взяти необхідне озброєння зі своїх запасів, щоб оперативно доставити його в Україну.

Майбутній прихід Трампа до Білого дому спровокував боротьбу адміністрації Байдена, щоб забезпечити надання Україні всього схваленого Конгресом фінансування та переконатися, що Київ має сильну позицію до зими.

У Пентагоні кажуть, що працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно до 20 січня, тобто до дати, коли Дональд Трамп вступить у посаду. Допомогу Україні надсилають одназу після того, як комплектують власні запаси.