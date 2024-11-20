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США планують надати Україні зброї на щонайменше $275 млн до інавгурації Трампа

До нового пакета увійдуть HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

США планують надати Україні зброї на щонайменше $275 млн до інавгурації Трампа
Фото: Пресслужба Пентагону

Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 мільйонів доларів, оскільки адміністрація Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. 

Про це пише АР. 

До нового пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Зброю нададуть в рамках президентських повноважень, що дозволить Пентагону швидко взяти необхідне озброєння зі своїх запасів, щоб оперативно доставити його в Україну.

Майбутній прихід Трампа до Білого дому спровокував боротьбу адміністрації Байдена, щоб забезпечити надання Україні всього схваленого Конгресом фінансування та переконатися, що Київ має сильну позицію до зими.

У Пентагоні кажуть, що працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно до 20 січня, тобто до дати, коли Дональд Трамп вступить у посаду. Допомогу Україні надсилають одназу після того, як комплектують власні запаси. 

  • На додаток до озброєння Пентагону у Держдепі США  заявили про дозвіл продажу Україні  "невизначеного оборонного обладнання" та послуг на суму 100 мільйонів доларів США, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та інші відповідні елементи логістики та програми. За це платитиме Україна. 
  • Крім цього Байден погодив надання Україні протипіхотних мін.
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