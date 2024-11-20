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У Греції профспілки оголосили національний страйк: можуть бути перебої в роботі транспорту, лікарень і урядових установ

Мітинги триватимуть добу. 

У Греції працівники громадського і приватного сектору оголосили добовий страйк, тож не виключено, що робота урядових офісів, шкіл, лікарень і громадського транспорту буде паралізована. Профспілки вимагають "гідної зарплати" в умовах стрімкого зменшення споживчих витрат і розширення матеріальної нерівності, пише The Guardian

Мітинги заплановані по містах на всій території країни. Лідери профспілок звинувачують владу в провалі подолання посилення інфляції і вважають, що подорожчання настільки підірвало рівень життя, що багатьом стало важко вижити. 

"Вартість життя захмарна, а наші зарплати на дні, високі витрати на житло поставили молодих людей у трагічну позицію", – сказав очільник головної профспілки приватного сектору Янніс Панагопулос. 

Як і інші лейбористські групи, його профспілка звинувачує уряд у "відмові вживати будь-яких значущих заходів, які б забезпечили працівникам гідні умови життя". 

Мінімальна зарплата в Греції становить 900 євро, але ціни на енергоносії і телекомунікації є одними з найвищих у Європі. Ліва опозиція називає це "британськими цінами при болгарській зарплаті". 

Прем'єр-міністр Міцотакіс обіцяв підвищити мінімальну заробітну плату до 950 євро, але витрати на житло теж стали рости. 

Загальний страйк різко контрастує з економічним прогресом Греції після виходу з боргової кризи, через яку десять років тому вона майже випала з єврозони.

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