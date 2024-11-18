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У Словаччині зібрався великий мітинг проти політики популіста Фіцо

Опозиція вважає, що він веде країну "до авторитарного режиму, як у Росії та комуністичному Китаї".

У Словаччині зібрався великий мітинг проти політики популіста Фіцо
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

У 35-ту річницю Оксамитової революції, яка закінчила десятиліття правління комуністів у колишній Чехословаччині, тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини, Братиславі, щоб виступити проти політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Аssociated Рress.

Протест об’єднав опозицію, включно з ліберальною "Прогресивною Словаччиною", пробізнесовою "Свободою та Солідарністю" та консервативними християнськими демократами, які всі заявили, що Фіцо є загрозою для демократії.

Один із словацьких лідерів 1989 року, "політичний ветеран" Франтішек Міклошко заявив у промові перед натовпом, що "уряд забирає свободу та демократію".

"Словаччина є і буде частиною західної цивілізації. Ми не хочемо, щоб нас хтось рухав у бік Москви", – сказав він.

А лідер "Свободи та солідарності" Браніслав Грелінг зазначив, що Фіцо веде країну "до авторитарного режиму, як у Росії та комуністичному Китаї".

Ще один опозиціонер, Міхал Шимечка, який є очільником найпоплярнішої "Прогресивної Словаччини", заявив, що опозиція зробить усе можливе для захисту свободи та демократії.

  • Фіцо та його ліва партія "Смер" (Напрямок) перемогли на минулорічних парламентських виборах.
  • Його уряд проштовхнув план капітального перегляду суспільного мовлення, який, на думку критиків, дасть повний контроль над суспільним телебаченням і радіо. 
  • Погляди Фіцо на війну Росії проти України та інші питання різко відрізняються від європейських. Фіцо припинив військову допомогу своєї країни для України, виступає проти санкцій ЄС проти Росії, хоче заблокувати вступ України до НАТО та планує поїздку до Росії.
  • Наприклад, нещодавно він визнав, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини". Фіцо повторив свою давню тезу про те, що ситуація в Україні нібито "не має військового вирішення".
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