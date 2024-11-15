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Під час студентських протестів у Турині вибухнула саморобна бомба

15 поліцейських доставили в лікарню.

Під час студентських протестів у Турині вибухнула саморобна бомба
Акція протесту в Турині 15 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

В Італії відбуваються студентські протести проти політики уряду. В Турині під час акції протесту вибухнула саморобна бомба.

Про це повідомляє ANSA.

Сьогодні в багатьох італійських містах проходять студентські марші на знак протесту проти уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні. Протестувальники виступають проти освітньої політики, проти продажу зброї Ізраїлю та з підтримкою палестинського народу.

В Турині протестувальники кинули саморобну бомбу в поліцію на міській площі Кастелло, біля офісу префектури. Після вибуху вона виділила газ.

Близько 15 поліцейських довелося шпиталізувати.

Також студенти били флагштоками поліцейські машини біля офісів державного мовника Rai у місті, завдаючи їм шкоди. Вони зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі міста та встановили на його місці палестинський.

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