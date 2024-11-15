Прем’єр-міністр Угорщини пропонує ЄС переглянути санкції проти Росії

Євросоюзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки країна тримає високі ціни на енергоносії, а це підриває економічну конкурентоспроможність блоку.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.
«Ціни на енергоносії необхідно зменшити будь-якими способами. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться», - заявив Орбан в інтерв'ю угорському радіо.
За словами глави уряду, американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію. Цю нестачу неможливо подолати іншими способами, вважає Орбан.
- У той час як країни Західної Європи доклали чималих зусиль, щоб відмовитися від російських енергоносіїв, Угорщина, що не має виходу до моря, отримує 80–85% свого газу й 80% сирої нафти з Росії.
- ЄС за час головування Угорщини не запровадив нового пакета санкцій. Втім глава дипломатії блоку Жозеп Боррель повідомляв, що триває робота над 15-им пакетом.
- Також Євросоюз хоче ввести обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ, а у січні мають представити нові санкції – до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.