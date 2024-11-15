Прем’єр-міністр Угорщини пропонує ЄС переглянути санкції проти Росії

На думку Орбана, обмежувальні заходи впливають на високі ціни на енергоносії.

Євросоюзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки країна тримає високі ціни на енергоносії, а це підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

«Ціни на енергоносії необхідно зменшити будь-якими способами. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться», - заявив Орбан в інтерв'ю угорському радіо.

За словами глави уряду, американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію. Цю нестачу неможливо подолати іншими способами, вважає Орбан.