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Прем’єр-міністр Угорщини пропонує ЄС переглянути санкції проти Росії

На думку Орбана, обмежувальні заходи впливають на високі ціни на енергоносії.

Прем’єр-міністр Угорщини пропонує ЄС переглянути санкції проти Росії
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан і російський диктатор Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Євросоюзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки країна тримає високі ціни на енергоносії, а це підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

«Ціни на енергоносії необхідно зменшити будь-якими способами. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться», - заявив Орбан в інтерв'ю угорському радіо.

За словами глави уряду, американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію. Цю нестачу неможливо подолати іншими способами, вважає Орбан.

  • У той час як країни Західної Європи доклали чималих зусиль, щоб відмовитися від російських енергоносіїв, Угорщина, що не має виходу до моря, отримує 80–85% свого газу й 80% сирої нафти з Росії.
  • ЄС за час головування Угорщини не запровадив нового пакета санкцій. Втім глава дипломатії блоку Жозеп Боррель повідомляв, що триває робота над 15-им пакетом. 
  • Також Євросоюз хоче ввести обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ, а у січні мають представити нові санкції – до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
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