У Бейруті заявили про ізраїльську ракетну атаку. Пошкоджено будівлю

Напереродні ізраїльські війська попереджали, що знайшли в тому районі об'єкти "Хезболли".

Напереродні удару Ізраїль попередив про виявлення в тому районі об'єктів Хезболли

Державне новинне агентство Лівану заявило про удар Ізраїлю по Бейруту двома ракетами. Згідно з повідомленням, атаку провели з літака, пише The Guardian.

Ізраїль до цього попереджав, що виявив об'єкти "Хезболли" в цьому районі на сході міста – Бурж аль-Баражне. Місцевих закликали евакуюватися.

За даними Reuters, зруйнована будівля біля однієї з найжвавіших транспортних розв’язок ліванської столиці. Атака сталася біля перехрестя Тайюнех у районі, де контрольовані "Хезболлою" південні передмістя сходяться з іншими частинами міста.

Учора удару завдали по Дамаску, по будівлі неподалік місця зустрічі спецпосланника іранського верховного лідера Алі Хаменеї – колишнього спікера парламенту Алі Ларіджані – з директором Комітету національної безпеки.