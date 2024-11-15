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У Бейруті заявили про ізраїльську ракетну атаку. Пошкоджено будівлю

Напереродні ізраїльські війська попереджали, що знайшли в тому районі об'єкти "Хезболли". 

У Бейруті заявили про ізраїльську ракетну атаку. Пошкоджено будівлю
Напереродні удару Ізраїль попередив про виявлення в тому районі об'єктів Хезболли
Фото: AvichayAdraee в X

Державне новинне агентство Лівану заявило про удар Ізраїлю по Бейруту двома ракетами. Згідно з повідомленням, атаку провели з літака, пише The Guardian

Ізраїль до цього попереджав, що виявив об'єкти "Хезболли" в цьому районі на сході міста – Бурж аль-Баражне. Місцевих закликали евакуюватися. 

За даними Reuters, зруйнована будівля біля однієї з найжвавіших транспортних розв’язок ліванської столиці. Атака сталася біля перехрестя Тайюнех у районі, де контрольовані "Хезболлою" південні передмістя сходяться з іншими частинами міста. 

Учора удару завдали по Дамаску, по будівлі неподалік місця зустрічі спецпосланника іранського верховного лідера Алі Хаменеї – колишнього спікера парламенту Алі Ларіджані – з директором Комітету національної безпеки. 

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