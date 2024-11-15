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ЦАХАЛ заявив про удари по командних центрах підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли”

Загалом йдеться про удари Ізраїля по 120 цілях в Лівані за добу.

ЦАХАЛ заявив про удари по командних центрах підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли”
Фото: t.me/idfofficial

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по командних центрах підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли” Радван у Набатії та пускових установках, які вчора випустили ракети в бік північного Ізраїлю.

Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що минулої доби війська ЦАХАЛу продовжували цілеспрямовані операції на півдні Лівану, виявляючи обладнання терористів "Хезболли", пускові установки, ракети малої дальності, які мали наносити удари по району Галілея, гармати та додаткове озброєння. 

Також було вражено об’єкт терористичної інфраструктури, який використовувався підрозділом Хезболли “Бадер” для здійснення терористичних атак проти Ізраїлю.

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Крім того, війська ліквідували підпільну інфраструктуру терористів.

“Загалом за минулу добу Ізраїль завдав ударів по понад 120 цілях терористів у всьому Лівані, включно зі складами зброї, командними центрами, осередками терористів і великою кількістю пускових установок, зокрема тих, які вчора випустили ракети у бік Хайфи та району Верхньої Галілеї”, ‒ зазначили у ЦАХАЛі.

Фото: t.me/idfofficial

Фото: t.me/idfofficial

Раніше стало відомо, що посол США в Лівані подала проєкт пропозиції про перемир’я між “Хезболлою” та Ізраїлем спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі.

11 листопада міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що в питанні припинення збройного конфлікту на території Лівану є "певний прогрес".

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