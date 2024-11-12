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Ізраїль заявив про прогрес переговорів про припинення вогню в Лівані

"Хезболла" стверджує, що їй не надходили жодні мирні пропозиції.

Ізраїль заявив про прогрес переговорів про припинення вогню в Лівані
Ізраїльські удари по Бейруту
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що в питанні припинення збройного конфлікту на території Лівану є "певний прогрес".

Як пише The Guardian, дипломатична спроба врегулювання конфлікту з "Хезболлою" відбувається за посередництва США і наразі "зіштовхнулася з проблемою відсутності механізму стримування для підписання мирної угоди".

За словами Саара, Ізраїль готовий припинити свою наземну операцію проти терористів в тому разі, якщо знатиме, що "Хезболла" перебуває на достатній відстані від північного кордону країни, а також не має можливості озброюватися новими вогневими системами. 

Сама організація стверджує, що не отримувала конкретні мирні пропозиції і тільки "спостерігає великий рух між Вашингтоном, Москвою та Тегераном, чекаючи на те, чим це закінчиться".

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