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ЗМІ: Катар призупинив своє посередництво у переговорах між Ізраїлем та ХАМАС

Через відсутність прогресу в угоді щодо припинення вогню в Смузі Гази, Катар призупиняє посередництво.

ЗМІ: Катар призупинив своє посередництво у переговорах між Ізраїлем та ХАМАС
Фото: replyua.net

Катар призупинив посередницьво на переговорах між ХАМАС та Ізраїлем. Відповідну заяву було зроблено через відсутність прогресу в угоді про припинення вогню у Смузі Гази.

Про це повідомляє Associated Press.

Катар заявив, що не може продовжувати посередництво у переговорах між ХАМАС та Ізраїлем доти, доки існує відмова вести сумлінні переговори про угоду і, як наслідок, політичний офіс ХАМАС більше не служить своїй меті в Катарі. 

Крім того, Катар попередив представників офісу ХАМАС, що їм доведеться покинути Боху, якщо вони не готові до серйозних переговорів.

У Вашингтоні офіційний представник США сказав, що адміністрація Байдена повідомила Катар два тижні тому, що продовження роботи офісу ХАМАС у Досі більше не є корисним і делегація ХАМАС має бути вислана.

Високопоставлений чиновник ХАМАСу сказав, що їм було відомо про рішення Катару призупинити посередницькі зусилля, "але ніхто не казав нам піти".

Невідомо куди може вирушити керівництво ХАМАС, розміщене в Катарі. Зазначається, що в угруповання хороші відносини з Іраном і Туреччиною, а деякі з його лідерів зараз перебувають у Лівані.

Однак Катар, найімовірніше, повернеться до посередницьких зусиль, якщо обидві сторони продемонструють "серйозну політичну готовність" досягти угоди, заявив офіційний представник Єгипту, іншого ключового посередника в переговорах.

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