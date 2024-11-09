Адміністрація Дуди відзвітувала про рекордну допомогу Україні: майже 5% від ВВП

У Польщі заявили, що їхня країна посідає перше місце (за ВВП) серед усіх держав, які долучилися до допомоги Україні.

"Польська підтримка першою надійшла на український фронт у значних кількостях. Ми передали найбільшу кількість важкого озброєння. Польща також входить до числа країн, які в абсолютних цифрах прийняли найбільше біженців", – йдеться на сайті польського президента.

Також додали, що у перші, вирішальні місяці війни саме Польща стала беззаперечним лідером у підтримці України у постачанні зброї.

"Наша позиція зміцнила Україну у військовому плані , що вплинуло на наступні фази конфлікту. Усе вказує на те, що якби не польська допомога нашому сусідові, ситуація в Україні сьогодні виглядала б інакше", – йдеться у заяві.

Зокрема, на допомогу Україні Польща виділила 4,91% від ВВП. З них 0,71% ВВП – це витрати на підтримку України, 4,2% ВВП – це вартість допомоги українським біженцям.

Загалом поляки надали Україні військової допомоги на 3,23 млрд євро.

Фото: Сайт президента Польщі

"Із майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 подарувала Польща. Це більше, ніж загалом пожертвували США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія та Іспанія", – наголошують на президентському сайті.

Із засобів польської армії в Україну відправлено 14 сучасних танків Leopard 2A4 і машини старішої конструкції: 60 танків PT-91 і 280 T72M, T72M1, T72M1R. За словами Дуди, Польща надала Україні понад 240 танків.

Також у пакети допомоги входили 250 БМП БВП-1, 100 БТР КТО «Росомаха», 9 розвідувальних машин БРДМ 2, понад сотня САУ та понад 30 одиниць реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Повітряні сили України підтримували 14 наших літаків МіГ-29 та 12 вертольотів Мі-24", – зазначили у адміністрації польського президента.

Також в Україну прибули десятки польських безпілотників, призначених для близької розвідки, сотні безпілотників-камікадзе та зенітних і протиракетних комплексів. Крім того, передали понад 100 мільйонів патронів різних типів і калібрів та 20 тис. комплектів Starlink включно із обслуговуванням.

Польща підтримала також "чеську ініціативу" із закупівлі артилерійських боєприпасів і виділила на це 100 мільййонів євро. Крім цього, ця держава організувала або співорганізувала понад півтисячі навчальних курсів для українських збройних сил. Пройшли навчання там приблизно 25 000 українських військових, у тому числі 14,5 тисяч у складі місії ЄС EUMAM. У січні 2025 року відкриється Центр аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) у Бидгощі - перша офіційна інституція Україна-НАТО, метою якої є широкий обмін досвідом на полі бою. Його очолить поляк генерал Войцех Озга.

Крім військової допомоги, Польща прийняла найбільше українських біженців. За даними ООН, зараз там проживає близько 980 тисяч українців, які утекли від війни.

Близько 77% поляків допомагали українцям, а у перші місяці після початку війни поляки витратили з власної кишені близько 10 мільярдів злотих на допомогу біженцям.

Загалом до Польщі прибуло близько 300 поранених українських військових та постраждалих внаслідок війни в Україні.

Польща відіграє ключову роль у наданні допомоги Україні. Її логістичний хаб обслуговує переважну більшість іноземних поставок в Україну: як гуманітарних, так і військових. Тільки за перше півріччя 2022 року через логістичний хаб UCPM пройшло понад 80 відсотків наданої ЄС допомоги на суму приблизно 800 мільйонів євро.