Польща запропонувала Україні оборонний кредит на озброєння

Міністр закордонних справ стверджує, що віддавати кошти країна буде після відбудови.

Уряд Дональда Туска вніс пропозицію шодо надання Польщею оборонного кредиту для України, який наша держава зможе витратити на придбання зброї, що виробляється на підприємствах західного сусіда.

Як пише PolsatNews, про позику розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Україна зможе повертати кошти "тоді, коли відбудується".

Сікорський також вчергове прокоментував заяву Президента Володимира Зеленського про те, що країна "знайшла причину, щоб не передавати літаки МіГ". За словами урядовця, "Україна переживає важкі часи, і треба проявити розуміння стосовно президента, якому доводиться непросто".

При цьому очільник МЗС повторив риторику щодо того, що "Польща є прифронтовою країною на цій війні і повинна стримувати Путіна, бо єдина з НАТО є сусідом одночасно і України, і Росії".