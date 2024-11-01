Головне за п’ятницю, 1 листопада: удар по житловому будинку в Сумах, новий пакет допомоги від США, понад 120 боєзіткнень

Росіяни вдарили “Шахедом” по житловому будинку в Сумах 1 листопада 2024 року

Увечері 1 листопада російські окупанти вдарили “Шахедом” по Сумах.

“Шахед” влучив у житловий будинок, внаслідок чого є руйнування та пошкодження.

Наразі відомо про 5 травмованих, одна людина перебуває у важкому стані. Решта отримала ушкодження середньої тяжкості, серед них вагітна.

Крім того, через удар 173 споживачі у двох багатоквартирних будинках залишилися без газу.

Завтра, 2 листопада, з 9:00 у школі № 22 працюватиме штаб з ліквідації наслідків НС. Мешканцям пошкоджених квартир необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок, технічний паспорт.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 листопада відбулося 126 бойових зіткнень.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Більше половини боєзіткнень за день відбулись на Покровському та Курахівському напрямках: на Покровському напрямку відбулось 36 боєзіткнень, на Курахівському - ще 48.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 листопада – в новині.

Поширена в соцмережах інформація про повне захоплення ворогом Торецька і Часового Яру неправдива, заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в телеефірі.

Вона пояснила, що малі штурмові групи ворога перетинають канал і намагаються там закріпитися. Але лінія зіткнення "стабілізована". "У Часовому Яру ворог не перетнув канал, не закріпився. Малі штурмові групи перебігають канал, намагаються закріпитися, і на цей момент вони не мають переваги у цих містах (Часів Яр, Торецьк - ред.), лінія зіткнення стабілізована на цей момент, і вони не просуваються", – сказала вона.

Росіяни, за її словами, змінили тактику. Вони діють малими диверсійними групами.

"Якщо раніше вони штурмували в лоб і втрачали дуже багато живої сили, то зараз сфокусувалися на диверсійно-розвідувальних групах і так званих секретах, коли одна-дві особи перебігають канал, наприклад, у Часовому Яру і ховаються у підвалах, норах та у зруйнованих будинках", – сказала вона.

За словами речниці, мета ворога – максимально накопичити сил перед штурмом.

У Донецькій області російська армія тримає ініціативу і змусила українські підрозділи поступово відступати, повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

«Збройні сили Російської Федерації здатні захопити більшу кількість територій у Донецькій області, насамперед у Покровському, Курахівському, Вугледарському і Великоновосілківському районах. За останній тиждень Російська Федерація окупувала додатково 150 квадратних кілометрів території у регіоні», - сказав Ківісельг.

Крім того, є ознаки того, що збройні сили Російської Федерації готують штурми у Запорізькій області.

Більше інформації – в новині.

1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет надасть нашій державі додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб, включаючи: перехоплювачі до ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю.

У переліку:

боєприпаси для NASAMS;

ракети Stinger;

устаткування і боєприпаси для боротьби з БпЛА;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети TOW;

Більше інформації – в новині.

Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України.

Засідання відбудеться 18 листопада.

Докладніше – в новині.

У "Центренерго" роз'яснили слова члена наглядової ради Володимира Величка щодо можливого повернення графіків відключень світла наступного тижня. Як пише Інтерфакс-Україна, він сказав, що це можливо через похолодання.

Водночас у компанії назвали це його персональною точкою зору. Також додали, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики ПАТ «Центренерго» зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень – це виключна компетенція НЕК «Укренерго». Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", – зазначили у "Центренерго".

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