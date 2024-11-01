​Розвідка Естонії: росіяни просуваються на Донеччині і готуються до штурму Запорізької області

У Донецькій області російська армія тримає ініціативу і змусила українські підрозділи поступово відступати.

Про це повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

Середня кількість атак на день залишилася на тому ж рівні, що й у попередні тижні, тобто близько 167 на добу. Росіяни загарбали нові території на Донеччині.

«Збройні сили Російської Федерації здатні захопити більшу кількість територій у Донецькій області, насамперед у Покровському, Курахівському, Вугледарському і Великоновосілківському районах. За останній тиждень Російська Федерація окупувала додатково 150 квадратних кілометрів території у регіоні», - сказав Ківісельг.

Крім того, є ознаки того, що збройні сили Російської Федерації готують штурми у Запорізькій області. Цілком ймовірно, що вже відома 76-а десантна дивізія з постійним місцем дислокації у Пскові братиме участь у майбутніх атаках, тоді метою буде завоювання нових територій, а також подальше зв'язування українських збройних сил у цьому регіоні, додав естонський полковник.

«Не виключено, що збройні сили Російської Федерації досягнуть локального прориву у Покровському, Курахівському або Вугледарському районах цього року», - зауважив Ківісельг.