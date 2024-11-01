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Керівники прикордонних служб України, Латвії та Литви підписали План співробітництва на 2025 рік

Зокрема, сторони обговорили подальшу співпрацю у використанні новітніх технологій для охорони кордону.

Керівники прикордонних служб України, Латвії та Литви підписали План співробітництва на 2025 рік
Фото: ДПСУ

Керівники прикордонних служб України, Латвії та Литви підписали План співробітництва на 2025 рік, повідомляє пресслужба відомства. 

Делегації прикордонних служб Латвії та Литви на чолі з Гунтісом Пуятсом Рустамасом Любаєвасом прибули в Україну для зустрічі з українськими прикордонниками.

Гості відвідали підрозділи ДПСУ, зокрема ті, які здійснюють охорону кордону з країною-агресором, і отримали інформацію про поточну обстановку на кордоні. 

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю у використанні новітніх технологій для охорони кордону, підготовці прикордонних підрозділів за кордоном та методах реагування на провокативні й нестандартні ситуації

Особливу увагу було приділено впровадженню новітніх систем реєстрації подорожей ЄС. 

Голова ДПСУ генерал-лейтенант Сергій Дейнеко подякував очільникам прикордонних відомств країн-партнерів за всебічну допомогу та підтримку. За результатами зустрічі було підписано План співробітництва на 2025 рік.

  • Влітку Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликали Євросоюз спільними зусиллями захистити кордони блоку з Росією та Білоруссю.
  • Нещодавно у Польщі розпочали будівництво "Східного щита" з укріплення на кордоні з Росією. Також він охопить територію поблизу України і Білорусі.
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