Зокрема, сторони обговорили подальшу співпрацю у використанні новітніх технологій для охорони кордону.

Керівники прикордонних служб України, Латвії та Литви підписали План співробітництва на 2025 рік, повідомляє пресслужба відомства.

Делегації прикордонних служб Латвії та Литви на чолі з Гунтісом Пуятсом Рустамасом Любаєвасом прибули в Україну для зустрічі з українськими прикордонниками.

Гості відвідали підрозділи ДПСУ, зокрема ті, які здійснюють охорону кордону з країною-агресором, і отримали інформацію про поточну обстановку на кордоні.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю у використанні новітніх технологій для охорони кордону, підготовці прикордонних підрозділів за кордоном та методах реагування на провокативні й нестандартні ситуації.

Особливу увагу було приділено впровадженню новітніх систем реєстрації подорожей ЄС.

Голова ДПСУ генерал-лейтенант Сергій Дейнеко подякував очільникам прикордонних відомств країн-партнерів за всебічну допомогу та підтримку. За результатами зустрічі було підписано План співробітництва на 2025 рік.