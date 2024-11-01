У Польщі розпочали будівництво "Східного щита" з укріплення на кордоні з Росією

Також він охопить територію поблизу України і Білорусі.

У Польщі розпочали роботи із зведення загороджень "Східний щит", які мають охопити кордон країни із Білоруссю, Росією та Україною.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у соцмережі Х.

"Будівництво Східного щита розпочато! Перші роботи на кордоні з Росією", – написав польський прем'єр і опублікував відповідне фото.

Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024

Східний щит – це програма, яка передбачає будівництво різних типів укріплень і природних перешкод на кордоні Польщі з Росією та Білоруссю. Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.