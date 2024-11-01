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У Польщі розпочали будівництво "Східного щита" з укріплення на кордоні з Росією

Також він охопить територію поблизу України і Білорусі. 

У Польщі розпочали будівництво "Східного щита" з укріплення на кордоні з Росією
Початок будівництва "Східного щита"
Фото: ДональдТуск у соцмережі Х

У Польщі розпочали роботи із зведення загороджень "Східний щит", які мають охопити кордон країни із Білоруссю, Росією та Україною.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у соцмережі Х. 

"Будівництво Східного щита розпочато! Перші роботи на кордоні з Росією", – написав польський прем'єр і опублікував відповідне фото. 

Східний щит – це програма, яка передбачає будівництво різних типів укріплень і природних перешкод на кордоні Польщі з Росією та Білоруссю. Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.

  • Раніше у Міноборони Польщі повідомили, що закуплять важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.
  • 18 травня Польща анонсувала проєкт під назвою "Східний щит", а потім Туск казав, що Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів.
  • Країни Балтії та Польща хочуть отримати фінансування ЄС для Балтійської оборонної лінії на кордоні з Росією та Білоруссю.
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