У Польщі розпочали будівництво "Східного щита" з укріплення на кордоні з Росією

У Польщі розпочали роботи із зведення загороджень "Східний щит", які мають охопити кордон країни із Білоруссю, Росією та Україною.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у соцмережі Х.
"Будівництво Східного щита розпочато! Перші роботи на кордоні з Росією", – написав польський прем'єр і опублікував відповідне фото.
Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024
Східний щит – це програма, яка передбачає будівництво різних типів укріплень і природних перешкод на кордоні Польщі з Росією та Білоруссю. Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.
- Раніше у Міноборони Польщі повідомили, що закуплять важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.
- 18 травня Польща анонсувала проєкт під назвою "Східний щит", а потім Туск казав, що Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів.
- Країни Балтії та Польща хочуть отримати фінансування ЄС для Балтійської оборонної лінії на кордоні з Росією та Білоруссю.