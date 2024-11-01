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Президент Бразилії скасував візит до Перу на саміт APEC

Лула да Сілва зосередиться на підготовці до зустрічі G20.

Президент Бразилії скасував візит до Перу на саміт APEC
Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Лула да Сілва продовжує вносити зміни до свого графіку міжнародних зустрічей: глава держави відмовився їхати до Перу на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітницвта (APEC).

Як повідомляє Reuters, це вже четвертий захід, участь в якому скасував да Сілва за останні тижні. Через ушкодження голови президент не поїхав до Путіна на саміт БРІКС, а також пропустив дві зустрічі в рамках ООН.

Цього разу офіційною причиною відмови називають вже не травму: да Сілва "хоче зосередитися на підготовці до саміту країн Великої Двадцятки". Між двома подіями, що заплановані на листопад, є лише кілька днів різниці. 

Також у Бразилії з особливою серйозністю ставляться до державного візиту китайського лідера Сі Цзінпіня, що відбудеться через два дні після зустрічі G20. Саме цей захід, а не саміт, президент та його адміністрація вважають головною дипломатичною подією року.

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