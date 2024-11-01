Президент Бразилії скасував візит до Перу на саміт APEC

Президент Бразилії Лула да Сілва продовжує вносити зміни до свого графіку міжнародних зустрічей: глава держави відмовився їхати до Перу на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітницвта (APEC).

Як повідомляє Reuters, це вже четвертий захід, участь в якому скасував да Сілва за останні тижні. Через ушкодження голови президент не поїхав до Путіна на саміт БРІКС, а також пропустив дві зустрічі в рамках ООН.

Цього разу офіційною причиною відмови називають вже не травму: да Сілва "хоче зосередитися на підготовці до саміту країн Великої Двадцятки". Між двома подіями, що заплановані на листопад, є лише кілька днів різниці.

Також у Бразилії з особливою серйозністю ставляться до державного візиту китайського лідера Сі Цзінпіня, що відбудеться через два дні після зустрічі G20. Саме цей захід, а не саміт, президент та його адміністрація вважають головною дипломатичною подією року.