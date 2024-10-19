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Байден після виборів відвідає амазонські тропічні ліси

Президент США матиме насичену програму перед самітом "Великої двадцятки".

Байден після виборів відвідає амазонські тропічні ліси
Амазонські ліси
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, у листопаді президент США Джо Байден планує відвідати долину Амазонки та побувати у тропічних вологих лісах. Господар Білого дому надихатиметься природою перед самітом G20, який цьогоріч приймає бразильський Ріо-де-Жанейро.

Байден вирушить до амазонських лісів з Перу, де разом з президентом Бразилії Лулою да Сілвою братиме участь у засіданні країн APEC (Азійсько-тихоокеанської економічної співпраці). Офіційна зустріч з бразильським колегою, яка замінить обіцяний Байденом раніше державний візит, відбудеться 16 чи 17 листопада у Манаусі або Белемі - містах, які розташовані поряд з природним дивом Південної Америки. 

На той момент демократ залишатиметься чинним президентом США, але вже буде відоме ім'я його наступника чи наступниці - голосування призначене на 5 листопада. 

Саміт "Великої двадцятки", який цьогоріч відбудеться без присутності російського диктатора Путіна, стартує 18 листопада.

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