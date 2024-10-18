Байден, Шольц, Стармер і Макрон обговорили у Берліні підтримку України і ситуацію на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Великобританії підтвердив підтримку України і єдність між союзниками у цьому питанні.

Кір Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц та Еммануель Макрон у Берліні, 18 жовня 2024 року

У Берліні відбулася зустріч лідерів чотирьох держав (Quad): США Джо Байдена, Франції Еммануеля Макрона, Німеччини Олафа Шольца і Британії Кіра Стармера, пише The Guardian.

На пресконференції британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що зустріч була продуктивна. На ній говорили про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

«Ми залишаємось єдиними у нашій підтримці України... Ми із президентом Зеленським чітко розуміємо, що єдиний прийнятний результат — це суверенна Україна та справедливий мир. Ми хочемо бачити Україну процвітаючою та безпечною і працюватимемо разом, щоб це сталося», - наголосив глава британського уряду.

Стармер зауважив, що Росія слабшає в міру продовження війни, яка поглинає 40% бюджету. Останній зазнав найбільших щоденних втрат за останній місяць.

Quad обговорив, як прискорити свою підтримку України. Стармер повідомив, що 95% обладнання, надання якого обіцяли прискорити у липні, зараз перебуває в Україні. Також триває робота Групи семи над тим, аби наша держава отримала 50 млрд євро із доходів від заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Великобританії підтвердив підтримку України і єдність між союзниками у цьому питанні.