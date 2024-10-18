Сибіга закликав партнерів діяти без зволікань: " КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією"

"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу".

Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до союзників масштабувати військову підтримку України, оскільки Північна Корея разом із РФ фактично вторгаються в Європу.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією, і діяти без зволікань", — заявляє Андрій Сибіга.

Очільник МЗС додає, що Росія вдається до серйозної ескалації своєї агресії, залучаючи КНДР у якості сторони конфлікту.

"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу. Найкращою відповіддю буде повна підтримка та реалізація союзниками Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський", — ідеться у заяві.

"Росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте!", — наголошує глава зовнішньополітичного відомства.

За інформацією начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України.

У вересні Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

16 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.