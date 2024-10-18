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Російська армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області понад десять разів

Під обстрілами РФ опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

Російська армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області понад десять разів
Фото: Сергій Лисак

Російська рамія продовжує терор Нікопольського раойну Дніпропетровщини. За день ворог атакував з десяток разів громади Нікопольщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Окупанти за день атакували Нікопольщину 10 разів – і артилерією, і дронами-камікадзе. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда. 

Загиблих і постраждалих немає.

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