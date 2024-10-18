Російська армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області понад десять разів

Російська рамія продовжує терор Нікопольського раойну Дніпропетровщини. За день ворог атакував з десяток разів громади Нікопольщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Окупанти за день атакували Нікопольщину 10 разів – і артилерією, і дронами-камікадзе. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда.
Загиблих і постраждалих немає.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей.